Napoli, l'ex Insigne festeggia le 600 presenze da professionista

600 volte Lorenzo Insigne. Dopo l'ultimo match disputato contro Philadelphia in Mls con tanto di gol, l'ex capitano del Napoli ha messo insieme 600 presenze in campo da professionista. In Canada ha collezionato in totale 30 partite con 11 gol, resta quella azzurra la maglia con cui ha raccolto i migliori numeri: 434 presenze con 122 gol e 95 assist. Importanti anche le 54 presenze collezionate con la maglia della nazionale italiana, arricchite da 10 gol.