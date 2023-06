Napoli, l'ex Koulibaly può finire negli Emirati: lo ha chiesto l'Al-Hilal

Non solo mercato europeo: il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe anche essere negli Emirati Arabi. Nelle ultime ore, infatti, come raccontato da Footmercato, il difensore senegalese ex Napoli è stato raggiunto da una importante offerta dell'Al-Hilal, club arabo che non ha problemi economici e che aveva già provato a portare in Arabia Leo Messi dopo l'addio al Paris Saint Germain di qualche giorno fa con una proposta da 400 milioni all'anno.

Non ci sarebbero ancora offerte ufficiali, ancora nulla di concreto o di avanzato come trattativa, ma l'interesse sarebbe reale e lo stesso difensore senegalese sarebbe già stato messo al corrente di una offerta che potrà arrivare nelle prossime ore. Su Kalidou ci sarebbe anche l'Inter per il ritorno in Serie A dopo una stagione in Premier League che di certo non ha lasciato il segno: il Chelsea, però, non vorrebbe cederlo in prestito ma solo a titolo definitivo dopo l'investimento da 40 milioni un anno fa.