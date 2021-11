Napoli, l'ex Krol contro Le Figaro: «Terzo Mondo? È una città unica»

«Per me Napoli è una città unica, senza eguali: nel mondo del calcio e non solo». Queste le parole di Ruud Krol, ex storico centrale di difesa del Napoli che ha risposto a quando scritto nelle scorse ore da Le Figaro, giornale francese che aveva etichettato la città da "Terzo Mondo".

«Per me l'amore dei tifosi del Napoli è sempre stato uno stimolo per fare meglio la partita dopo» ha continuato a Radio1Station l'ex difensore olandese, ancora molto legaot alla città oggi. «Nella mia testa c'era solo questo. Pensavo: 'Cosa posso fare per ricambiare l'amore dei napoletani? Impegnarmi al massimo ogni domenica', mi rispondevo».