Napoli, l'ex Milik a Koulibaly: «Kalidou il migliore al mondo»

Quattro stagioni insieme, spalla a spalla, con addosso la maglia azzurra, prima dell'addio al Napoli di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, ormai da oltre un anno in Francia con la maglia del Marsiglia, ha mandato a distanza i complimenti all'ex compagno: «Ho giocato contro ottimi difensori, i migliori al mondo, come van Dijk o Sergio Ramos, grazie a quanto imparato da Kalidou Koulibaly. Per me è uno dei migliori difensori del mondo».

«Potevo allenarmi contro di lui ogni giorno quando ero a Napoli. Se hai uno dei migliori difensori della tua squadra e puoi allenarti contro di lui ogni giorno, allora puoi imparare a essere migliore ogni giorno. Quindi dirò che Kalidou Koulibaly è il più forte difensore che io abbia mai affrontato» ha continuato Milik nella sua intervista a Onze Mondial.