Napoli, Milik spiazza le pretendenti: «Non voglio lasciare il Marsiglia»

«Non ho mai detto di voler lasciare Marsiglia. L’hanno detto i giornali, ma non è la verità». Parla così Arkadiusz Milik, l'ex attaccante del Napoli ora in Francia intervistato da Canal+. «Sono felice qui, mi sento bene, il Marsiglia mi ha dato la possibilità di tornare a giocare in un momento complicato della mia carriera. Sto giocando e segnando».

Tanti sono i club che si sono interessati a Milik per il mercato estivo. «Certo che sono una persona ambiziosa, voglio crescere e migliorare ma le mie parole sono state fraintese» ha continuato l'ex Napoli. Sto lavorando per migliorare, per vincere la Champions o altri trofei. Forse non ci riuscirò ma è comunque il mio sogno. Restare qui il prossimo anno? Dipenderà da tanti fattori, anche dal club. Io ho un contratto con il Marsiglia».