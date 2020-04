LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi sa che sarà dura tornare alin futuro. Mi manca qualche anno di carriera, penso che il mio tempo nel calcio finirà dopo il prossimo anno a Milano». Così Pepe Reina annuncia un ritiro che potrebbe avverarsi alla fine della prossima stagione, dopo il rientro dall'avventura in Premier Legue. «Non si sa mai in futuro, ma come giocatore non avrò possibilità.». Mertens è un grande amico, come giocatore non si discute. Poi la gente lo sa, è una grandissima persona, di spessore, con grandi valori che raramente si trovano nel mondo del calcio» ha aggiunto l'ex portiere delin una diretta dal suo profilo Instagram. «Finito il prestito all’Aston Villa dovrò tornare rossonero, l’idea è fare lì l’ultimo anno di contratto che mi rimane. Non sono tifoso oggi. Da bambino lo ero del Barcellona, ma oggi penso alla nazionale spagnola. Poi il, che mi è rimasto nel cuore più delle altre squadre. Ma le stimo davvero tutte, quelle in cui sono stato. Mi sono divertito al Liverpool, fuori dal campo al Villarreal, e giocando nel Napoli di. Mai giocato così bene».