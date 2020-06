LEGGI ANCHE

Salva con un paratone e poi rilancia per il pareggio..spettacolo 😍😍@D_Ospina1 — Pepe Reina (@PReina25) June 13, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra gli spettatori interessati di, ieri sera al San Paolo in semifinale di Coppa Italia, c'era anche Pepe Reina , l'ex portiere azzurro che di sfide ai nerazzurri ne ha giocate in tanti anni con la maglia del. Tra i protagonisti del match sicuramente i due portieri e lo spagnolo non si è limitato ad osservare, ha anche commentato la gara.«Salva con un paratone e poi rilancia per il pareggio. Spettacolo» ha twittatosui suoi canali social. Lo spagnolo ha commentato la grande gara di Ospina , protagonista dell'errore che ha portato al gol dell'Inter in apertura e poi bravo a salvare due volte il risultato, prima di dare il via con una giocata sudamericana all'azione che ha portato al gol di