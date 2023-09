Napoli, l'ex Reja da Nennella ai Quartieri Spagnoli

Gradito ritorno in città per Edi Reja, ex e indimenticato allenatore del Napoli, protagonista dei primi anni azzurri del corso De Laurentiis. L'allenatore è stato quest'oggi nella nota trattoria "Da Nennella" ai Quartieri Spagnoli, fermandosi in una foto insieme con il personale del locale. «Quante emozioni mister Reja, se il Napoli di oggi é forte, lo dobbiamo a chi ci ha preso dalle macerie e ci ha riportati nel calcio che conta» il messaggio sui social.