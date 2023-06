Napoli, l'ex sindaco di New York De Blasio a Castel Volturno

Dagli States a Napoli con addosso l'azzurro. È la missione di Bill De Blasio, ex sindaco di New York che non ha mai nascosto - ancor di più nell'ultimo anno - la passione per i colori azzurri. De Blasio è in città per la grande festa finale della squadra di Spalletti al Maradona di domani, oggi è stato a Castel volturno insieme con tutta la sua famiglia, immortalato dalle telecamere del club.