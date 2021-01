Tra i più beccati dalla tifoseria napoletana nelle ultime settimane c'è sicuramente Fabian Ruiz, lo spagnolo autore di prestazioni certamente non all'altezza delle sue qualità. Sui social, però, il centrocampista del Napoli scrive ai napoletani: «Siamo consapevoli che si può sempre fare qualcosa in più, io per primo. E lavoriamo per questo. I tifosi lo meritano» il messaggio di Fabian.

