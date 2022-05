Fabian, Ancelotti resta a Madrid e spingerà per il centrocampista

Con la vittoria del campionato spagnolo e il raggiungimento della finale di Champions League, il futuro di Carlo Ancelotti sembra essere più solido. L'allenatore italiano - ex allenatore del Napoli - potrà lavorare ancora al Bernabeu e prova a immaginare già i colpi del prossimo anno: da diversi mesi Carletto spinge per Fabian Ruiz con la proprietà, un calciatore che conosce bene e che completerebbe un centrocampo già di altissimo livello.

C'è la volontà di Ancelotti di puntare forte su Fabian, ma c'è anche un problema da superare: il Napoli chiede tanto per il centrocampista spagnolo, una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutto dipenderà dalle richieste del Napoli in estate ma soprattutto da quel contratto in scadenza: l'accordo tra Fabian e il Napoli, infatti, si esaurirà nel 2023 ed è complicato immaginare oggi un rinnovo da firmare.