Napoli, Fabian dribbla il suo futuro: «Felice a Napoli, non penso al mercato»

Tante voci di mercato, tanti scenari futuri possibili. Ma per Fabian Ruiz il presente si chiama Napoli. «In questo momento sono molto felice di essere stabilmente nel gruppo della nazionale. E poi sono contento anche a Napoli, mi restano due anni di contratto ma non penso al futuro, sono concentrato solo sulle prossime partite e in particolare quella di mercoledì con la nazionale che sarà complicata per noi» ha detto il centrocampista azzurro in conferenza stampa dal ritiro della Spagna. «La Liga è uno dei campionati più competitivi nel mondo, ci sono grandi club e grandi giocatori. Tanti spagnoli giocano in altri campionati, dipende da tanti fattori e da scelte personali, ma sicuramente il nostro campionato resta di alto livello».

«Stiamo lavorando bene, facciamo quello che ci chiede sempre il Ct, l’importante è non arrendersi mai anche nonostante le difficoltà che troveremo su questo cammino» ha continuato Fabian. «La partita contro la Georgia è stata dura ma fortunatamente siamo riusciti a ribaltarla. Partecipare alle Olimpiadi di Tokyo? Sarei un fuori-quota ma mi piacerebbe. C’è anche l’Europeo questa estate, non dipende solo da me, ma sono competizioni importanti. C’è ancora un po’ di tempo per pensarci, giocare un Europeo per la prima volta per il mio Paese sarebbe fantastico».