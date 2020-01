LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilapprofitta delle ultime ore di permesso dopo la vittoria di domenica contro la. Così, mentre una parte del gruppo napoletano si è allenato volontariamente a Castel Volturno ieri, altri azzurri hanno sfruttato il giorno libero per godersi qualche ora fuori dal campo insieme con la famiglia.Tra questi anche Fabián Ruiz , lo spagnolo che non vive di certo il miglior momento in maglia Napoli ma che è pronto al rilancio con il nuovo corso di. Ieri Fabián ne ha approfittato per visitare le rovine di Pompei insieme con la compagna, una gita che aveva già fatto in occasione del suo primo arrivo acon la famiglia, nell'estate del 2018.