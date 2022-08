Napoli, Fabian fuori dal gruppo: anche Ounas non si è allenato

Mattina di lavoro per il Napoli di Luciano Spalletti che domenica farà il suo esordio stagionale allo stadio Maradona contro la neopromossa Monza. Un match che difficilmente vedrà a disposizione Fabian Ruiz: lo spagnolo, ancora al centro di tante voci di mercato con il Paris Saint Germain all'orizzonte, si è allenato ancora a parte e non è mai rientrato in gruppo dopo la mancata trasferta a Verona.

Una assenza ormai sempre più calcolata quella di Fabian. La squadra, però, questa mattina ha fatto a meno anche di Zedadka e Ambrosino, che hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Tra gli assenti da registrare anche Adam Ounas: l'esterno algerino non ha svolto la sessione di allenamento a causa di una gastroenterite.