Non c'è tempo da perdere, soprattutto dopo diciannove giorni di isolamento domiciliare e con una stagione che è entrata nel vivo. Fabian Ruiz, dopo la notizia della ritrovata negatività arrivata nella serata di ieri, questa mattina ha subito raggiunto Castel Volturno e il centro tecnico azzurro per rimettersi all'opera e prepararsi per il rientro in gruppo.

Lo spagnolo del Napoli, che è sempre stato asintomatico, ha svolto parte delle visite di routine post covid-19, visite che continueranno anche nalla giornata di domani. «Ritorno alla routine. Presto sarò nuovamente con i miei compagni» ha scritto Fabian sui social, dove ha anche caricato una foto del suo primo allenamento al centro tecnico.

