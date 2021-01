«Ci voleva questa vittoria, ci voleva una bella partita come abbiamo fatto oggi». Fabian Ruiz sorride e applaude i compagni. «Era da un po' che non vincevamo, abbiamo fatto bene e potevamo anche chiuderla prima. Ma quattro gol sono un bottino importante, siamo molto contenti. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo e dobbiamo sfruttarle meglio, altrimenti le squadre in Serie A ti danno fastidio.

«Penso che stiamo lavorando molto bene con Gattuso, stiamo mettendo in campo quello che lui ci chiede ma in tante gare abbiamo sbagliato le occasioni avute» ha continuato lo spagnolo a Sky Sport. «Oggi abbiamo fatto gol e dobbiamo continuare su questa strada. Ci sono tante gare adesso, mercoledì sarà complicato con lo Spezia, poi penseremo alla Supercoppa che per noi è molto importante».

Ultimo aggiornamento: 18:06

