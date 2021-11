Fabian e Insigne vedono la Lazio: febbre Ounas, ma gruppo negativo

Buone notizie all'orizzonte per Luciano Spalletti che quest'oggi in allenamento al Konami Center ha recuperato due azzurri in vista del match contro la Lazio: Fabian e Insigne, infatti, hanno svolto l’intera seduto in gruppo dopo esersi allenati a parte ieri, e ora vedono a distanza la gara contro i biancocelesti in programma domenica al Maradona.

Continua il ciclo di terapie per Anguissa, che non ci sarà in campo domenica. Non si è allenato oggi anche Adam Ounas: sintomi influenzali per l'algerino del Napoli, che però ha effettuato tampone molecolare che ha dato esito negativo. Così come negativo tutto il gruppo azzurro in attesa dei rientri di Politano (che attende il doppio tampone negativo) e Zanoli.