Napoli, Fabian può sorridere: lo spagnolo meglio di un anno fa

Il buon avvio di stagione del Napoli passa certamente dai piedi di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è tra i più positivi di questa prima parte dell'anno per gli azzurri, come dimostrano anche i numeri: Fabian ha giá partecipato a piú gol in queste prime dodici giornate di Serie A (5, grazie a 3 reti segnate e 2 assist forniti ai compagni) che in tutto lo scorso campionato (4, grazie a tre gol e un assist).

