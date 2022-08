Fabian, il mercato può attendere: «Iniziamo bene la settimana»

C'è il Paris Saint Germain dietro l'angolo, la squadra in cui Fabian Ruiz potrà giocare dal prossimo anno con Napoli e Psg che si stanno mettendo d'accordo proprio in queste ore per il suo passaggio in Francia. Nel frattempo, però, il centrocampista spagnolo degli azzurri continua a dare il massimo negli allenamenti: «Iniziamo bene la settimana» ha scritto ai fan sui social dopo la prima seduta settimanale e la prima partitella in famiglia vinta dalla sua squadra.