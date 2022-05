Napoli, anche Fabian "cambia" sport: l'azzurro si diverte con il padel

La febbre del padel arriva anche in casa Napoli. E per lanciare un gioco nato in Sudamerica e coltivato in spagna chi se non Fabian Ruiz? Il centrocampista iberico è tornato nelle scorse ore a pochi passi da Siviglia, dove è nato e cresciuto, e con gli amici si gode qualche giorno di relax prima delle vacanze: il momento giusto per divertirsi anche con il padel, lo sport che nell'ultimo periodo in Italia ha "contagiato" anche calciatori ed ex calciatori sempre più appassionati alla racchetta.