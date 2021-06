Napoli, Fabian e le pretendenti: «Bello essere accostati a top club»

«La prima maglia con cui giocherò all’Europeo la regalerò senza dubbio a mia madre». Parte così la lunga intervista di Fabian Ruiz con As. Il centrocampista del Napoli sarà protagonista con la sua Spagna: «Tengo alla famiglia e a lei regalerò tutte le cose più importanti. Devo molto al calcio di strada di quando ero ragazzino: dopo scuola mangiavo velocemente per poter andare a giocare con gli amici, è stato fondamentale per il mio gioco. L’Italia è stato un passo importante: ci sono riuscito con l’aiuto di tutti».

«Ogni convocazione in nazionale per me è come la prima, speravo di essere qui, l’Europeo non ti capita spesso» ha continuato il centrocampista azzurro. «Il ct mi ha dato fiducia e continuità, mi trovo bene con lui. Sono felice a Napoli, mi ricorda la mia Siviglia. Ho due anni di contratto con il club, ora non sto pensando al mercato ma solo a questa estate di nazionale. È bello essere accostato a grandi club, è una ricompensa per il grande lavoro che fai ogni giorno, ma sono solo rumors».