Napoli, Fabian resta ancora a parte: lo spagnolo non si è allenato

Non è stato convocato per la sfida al Verona di ieri e anche oggi non si è allenato con i compagni: Fabian Ruiz sembra sempre più ai margini del progetto Napoli, con il club azzurro che è pronto a spedirlo a Parigi visto l'interessamento del Psg e il contratto in scadenza nel 2023, che gli permetterebbe di andare via a zero già nella prossima stagione.

Dopo la vittoria di Verona, oggi il Napoli è tornato già ad allenarsi, in vista del Monza che arriva a Fuorigrotta domenica per la prima dell'anno in casa. Quelli che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico tra campo e palestra, per gli altri lavoro di attivazione e di seguito partitina di allenamento con la Primavera. Per Fabian hanno lavoro personalizzato in palestra e in campo, ha lavorato a parte anche Giuseppe Ambrosino.