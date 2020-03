LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava vivendo un momento di rinascita con la cura Gattuso , tornando ai livelli che già aveva fatto intravedere a Napoli un anno fa, oggiè costretto ad allenarsi in casa a causa dell'emergenza coronavirus e sta condividendo con i fan sui social alcuni momenti della sua giornata.Prima l'allenamento quotidiano, come richiesto dalla società, tra tapis roulant, cyclette ed esercizi anaerobici per provare a tenere alto il livello fisico degli azzurri, poi l'allenamento ai fornelli per Fabián , vestendo i panni dello chef per sé e per la compagna che con lui vive a