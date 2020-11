Dopo la grande prestazione in campo ieri sera con la maglia della Spagna, Fabian Ruiz ha lasciato la sua nazionale per fare ritorno a Napoli. L'azzurro ha preso il primo aereo per il rientro accompagnato in aeroporto dai suoi agenti: «Mi hanno accompagnato di prima mattina» ha scritto con un sorriso Fabian sui social, con uno scatto prima di imbarcare sul volo che lo riporta a Napoli.

Esta mañana me han acompañado en el madrugón @RodolfoOrife y @LorenDelPino 😴 Ya rumbo a Nápoles ✈️💙 pic.twitter.com/KGMBAhEczq — Fabián Ruiz (@FabianRP52) November 18, 2020

