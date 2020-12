Fabian Ruiz innamorato della nuova maglia del Napoli. Il centrocampista azzurra ha condiviso sui social un video in cui veste la maglia albiceleste lanciata dal club un mese fa per la scomparsa di Diego Armando Maradona, chiedendo ai tifosi: «In Serie A non c'è maglietta più bella...che ne pensate?» La maglia è stata indossata sempre fin qui in campionato dalla squadra di Gattuso dopo la morte del Pibe de Oro.

