Napoli, è l'anno di Fabian Ruiz: lo spagnolo è il migliore d'Europa

La prova al Camp Nou di giovedì sera è soltanto una conferma: Fabian Ruiz è tornato. Le prestazioni di questa stagione sono da urlo, accompagnate da numeri e da un impatto che lo spagnolo non aveva così sulla squadra azzurra dal suo primo anno a Napoli, quando aveva saputo affermarsi tra lo stupore generale. Contro il Barcellona, a pochi chilometri da casa sua, ha confermato le aspettative: Fabian è stato l'azzurro con più palloni giocati (75) e anche quello che ha completato più passaggi per i compagni (47), vero e proprio faro della manovra di Spalletti.

E anche i numeri e la matematica gli danno ragione: secondo l'ultimo studio effettuato da Olocip - la compagnia internazionale che analizza i numeri dello sport attraverso l'intelligenza artificiale - nessuno in Europa sta facendo come Fabian Ruiz: il rendimento dello spagnolo è il migliore tra i campionati europei, davanti a Kimmich e all'altra sorpresa Rice tra i centrocampisti. Non solo, perché dai dati sviluppati, Fabian è anche tra i primi tre calciatori con maggiore impatto sul rendimento della propria squadra nella nostra Serie A.