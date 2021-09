Napoli, ecco Fabian 2.0: da mistero a play di lusso

Inviato a Castel Volturno

Quella di Fabian Ruiz non è una semplice evoluzione. Siamo di fronte alla versione 2.0, con qualche difetto che arriva dal passato cancellato e la funzione regia nettamente migliorata. Partendo anche da una bocciatura: quella della Spagna dove, dopo l'Europeo da comparsa, è sparito di scena. Il sivigliano ha fatto della necessità di fare il play una virtù: Spalletti ha spiegato come non è possibile non fare quel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati