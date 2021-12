Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid: è in Spagna, asintomatico

Nuova tegola sul Napoli, anche Fabian Ruiz è risultato positivo al covid come informato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali: «Fabian è risultato positivo al covid in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio». L'azzurro era infatti tornato a casa per queste feste natalizie, da trascorrere insieme con la famiglia.

LEGGI ANCHE Napoli, da Dubai alle campagne: il Natale degli azzurri nel mondo