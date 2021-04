Napoli, Fabian Ruiz è il Re dal limite: «Duro lavoro, ma altri tre punti»

A Genova è arrivato il suo gol stagionale numero tre - come i punti presi dal Napoli contro la Sampdoria -, una rete importante per Fabian Ruiz che ha trascinato la squadra azzurra nella vittoria a Marassi. Il centrocampista spagnolo ha esultato con i tifosi in rete: «Duro lavoro, grande sforzo e altri tre punti, bravi ragazzi!» ha scritto al fischio finale del match sui social.

Lo spagnolo ha trafitto Audero dalla distanza, registrando un dato statistico interessante: come riportato da Opta Italia infatti, a partire dalla scorsa stagione nessun giocatore del Napoli ha segnato più reti da fuori area in Serie A rispetto a Fabian Ruiz. I gol sono stati cinque, al pari dei compagni di squadra Lorenzo Insigne e Dries Mertens.