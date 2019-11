LEGGI ANCHE

Il Real davanti a tutti nella corsa a Fabián Ruiz . Questa la novità riportata nelle ultime ore da, il colosso internazionale che svela i continui contatti tra il club madrileno e lo staff del centrocampista spagnolo, contatti che vanno avanti da ottobre e che sembrerebbero aver convinto anche il calciatore sulla bontà di un'operazione che lo vedrebbe al Bernabeu il prossimo anno.Ilsa di dover sborsare una cifra importante per strapparlo al Napoli: lo spagnolo non ha clausola rescissoria e gli emissari starebbero preparando un'offerta tra gli 80 e i 100 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis e superare le concorrenti. In tanti, infatti, nello spogliatoio merengue vedrebbero di buon occhio l'operazione, fattore che ha convinto la dirigenza a fare sul serio nei prossimi mesi.