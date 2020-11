Protagonista della notte del San Paolo e della vittoria contro la Roma anche Fabiana, il centrocampista azzurro che ha saputo mettere il suo sigillo alla gara. «È stata una bella vittoria, molto importante. Era difficile perché loro stavano facendo bene e hanno tanti giocatori bravi, ma penso che abbiamo fatto bene»

«Dobbiamo essere sempre sul pezzo e fare bene tutte le partite. A volte sbagliamo»ha continuato a Sky. «Ora siamo messi bene in classifica, pensando anche a quella partita con la Juve che non abbiamo giocato. Vittoria per Maradona? Per i napoletani, per chi gli è stato vicino, per tutti i giocatori. È importante per chiunque. Ha fatto delle cose importanti. Era difficile, ma la vita è questa, sappiamo che è dura».

