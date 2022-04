Non proprio il migliore in campo nell'ultima uscita con la Roma, ma anche Fabian Ruiz - come aveva già fatto il capitano Lorenzo Insigne nelle ore successive al match di lunedì scorso - prova a smuovere il Napoli. «Lavoro, fatica, squadra. Guardiamo avanti» ha scritto lo spagnolo sui social in queste ore. Fabian contro l'Empoli si giocherà il posto a centrocampo, lì dove già mancherà il compagno infortunato Lobotka.