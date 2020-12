È tornato titolare e protagonista proprio contro una squadra spagnola Fabian Ruiz, l'azzurro che ha commentato così la gara di stasera: «Dobbiamo essere contenti, siamo passati primi in un gruppo molto difficile centrando l’obiettivo di superare il girone come primi. In questi anni è capitato spesso di alternare grandi partite a gare giocate meno bene mentre quest'anno stiamo sempre sul pezzo».

«Dobbiamo continuare così e pensare al campionato» ha detto Fabian a Sky. «Siamo in alto in classifica ed ora dobbiamo continuare così. Oggi siamo stati bassi perché la gara ce lo imponeva. Il loro pareggio nel finale è stato meritato».

