Napoli, Fabian festeggia il traguardo: «100 presenze, darò sempre tutto»

100 volte con la maglia del Napoli per Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo ha raggiunto ieri a Firenze l'importante traguardo e ha celebrato il record con i tifosi. «100 partite con questa maglia. Grazie a tutti voi che mi avete sempre supportato e continuate a farlo. Io ho sempre dato, do e darò tutto per il Napoli» le parole di Fabian.

