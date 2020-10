Una prima serata europea completamente da dimenticare per il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri, sconfitti dall'AZ Alkmaar a domicilio al San Paolo, sono ora fanalino di coda del mini girone di Europa League, in compagnia dei croati del Rjieka.

Nell'altra gara del girone, infatti, a vincere è stata la Real Sociedad: la squadra spagnola - che tra una settimana sfiderà il Napoli all'Anoeta - si è imposta in Croazia con il gol in pieno recupero di Bautista Jon. Il 25enne spagnolo era da poco entrato in campo e ha regalato così la vittoria e la testa del girone ai suoi.

LA CLASSIFICA

Real Sociedad 3

AZ Alkmaar 3

Rjieka 0

Napoli 0

