Napoli, Mancini vota gli azzurri: «Può essere la loro stagione»

Il Napoli che parte forte è osservato speciale anche del ct della nazionale italiana Roberto Mancini: «Il Napoli sta giocando bene ma non è una novità: è da molti anni che lo fa, ha un'ottima squadra e allenatori bravi» ha detto il ct che è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'ultima giornata del campionato appena chiusa.

La corsa al titolo sarà avvincente e per Mancini gli azzurri di Luciano palletti potranno dire la loro fino alla fine. «Anche lo scorso anno erano partiti bene. Quest'anno la stagione sarà difficile, visto il Mondiale e i due mesi fermi. Io non dico niente per scaramanzia, perché so che a Napoli sono scaramantici, ma credo possa essere una stagione importante per loro» ha concluso Mancini.