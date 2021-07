Napoli Femminile ed Expert Napoli, una partnership più forte

Il Napoli Femminile ed Expert Napoli fanno un passo in avanti nella loro partnership. Il prestigioso marchio di Massimo Pede e Carlo Parente, presidente e amministratore delegato del Gruppo Trilogs, titolare tra gli altri di Expert Napoli, Expert Parente ed Expert Family Megastore, sarà il nuovo “jersey sponsor” del Napoli Femminile.

Expert Napoli passa dunque dal “retro maglia” ad essere uno dei tre sponsor che campeggeranno sul petto delle calciatrici azzurre nella stagione di serie A 2021-2022. L’accordo biennale è stato suggellato in occasione del meeting tra le parti. Expert Napoli ha portato fortuna al Napoli Femminile nello scorso campionato, quando ha deciso di sposare il progetto azzurro nonostante una classifica allora deficitaria. Adesso il grande salto in avanti per continuare a crescere insieme.