Carlino apre a De Laurentiis: «Il Napoli femminile è pronto»

Napoli e Napoli Femminile insieme? Perché no. Lo dice senza mezzi termini il patron del Napoli Femminile Lello Carlino. «Mi sono incontrato casualmente con i figli di De Laurentiis a Capri e abbiamo fatto una chiacchierata. Siamo rimasti che ci saremmo risentiti, ma al momento non ho ancora ricevuto telefonate. Personalmente sarei prontissimo a parlarne con De Laurentiis, perché noi e il Pomigliano siamo le uniche realtà femminili a non essere legati al club maschile professionistico e per le ragazze sarebbe una cosa molto bella avere alle spalle un club come il Napoli. Detto questo, però, ci vorrebbe una collaborazione perché noi non vogliamo distruggere 14 anni di storia».