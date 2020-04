LEGGI ANCHE

Il ritorno in patria resta un obiettivo, ma intanto è ilil primo club a fare sul serio per J osé Maria Callejon . Questa la notizia riportata da Haber Turk riguardo all’esterno spagnolo delche andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e ancora non sa cosa sarà del suo futuro dopo sette stagioni azzurre.Il Napoli ci ha già provato in questi mesi, ma per il rinnovo la strada sembra in salita, quasi impossibile ormai. Così a farsi sotto è stato il: il club turco, atteso a una rivoluzione il prossimo anno, non vive un momento economico particolarmente brillante ed è alla ricerca di parametri zero che possano innovare il reparto. L’agente disarebbe già stato contattato, la proposta prevede due anni di contratto a cifre leggermente più alte di quelle percepite oggi ada José.