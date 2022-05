Il Napoli festeggia Ferlaino: «Auguri affettuosi per i 91 anni»

Festa grande in casa Ferlaino per il compleanno dell'ex patron del Napoli degli scudetti. Tra i tanti auguri arrivati all'ex presidente, anche quelli del club azzurro attraverso i canali social ufficiali. «Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli rivolgono a Corrado Ferlaino un affettuoso augurio per il suo 91° compleanno» si legge da Twitter.

🎂 Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli rivolgono a Corrado Ferlaino un affettuoso augurio per il suo 91° compleanno. pic.twitter.com/pFyZNnlClP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 18, 2022