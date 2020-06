© RIPRODUZIONE RISERVATA

A due giorni dalla vittoria della Coppa Italia, il Napoli di a Gennaro Gattuso si è concesso una serata di festa in libertà. Gli azzurri hanno cenato con le rispettive famiglie e con lo staff al completo per celebrare il trofeo e soprattutto per ricaricare le batterie in vista del campionato.Il capitano Insigne tra i più scatenati, cori e balli per tutta la squadra per una serata che serve anche a rafforzare lo spirito del gruppo di Gattuso, sorridente con in mano la Coppa. Presente anche il presidente De Laurentiis, pronto a festeggiare il suo Napoli dopo una stagione complicata.