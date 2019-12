LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:59

Giornata di appuntamenti a Castel volturno dove ilha voluto festeggiare il Natale insieme con tutti gli atleti e le atlete delle selezioni giovanili azzurre. Gli azzurrini hanno incontrato il neo allenatore Gennaro Gattuso : «I giovani sono una componente importante nel calcio. E faccio un appello ai genitori affinché lascino liberi questi ragazzi di potersi esprimere e divertire senza pressioni, per poter crescere», ha detto. «Dovete credere in ciò che fate con grande passione e tanta disciplina. Lavorate, lavorate e lavorate e poi alla fine tirerete le somme. Sono contento che le donne abbiano il proprio spazio, è una conquista e credo che questo possa diventare un mondo imporante».Auguri anche da parte del vice presidente. «Sono felice di vedere tanti giovani qui nel nostro Centro Sportivo, invito tutti voi a seguire l'allenamento della squadra come regalo che il mister ha voluto fare per trascorrere insieme questa giornata». Tutti sui campi di Castel Volturno, quindi, dove gli azzurri stanno preparando la sfida aldella prossima domenica.