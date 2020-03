LEGGI ANCHE

«Dicono che siamo esagerate, che stiamo sempre a truccarci, che piangiamo sempre e che il calcio sia uno sport da uomini». Comincia così il simpatico spot social che il Napoli ha voluto condividere dai propri canali ufficiali per celebrare l'8 marzo, il giorno riconosciuto in tutto il mondo per la festa delle donne.Il video condiviso dalè incentrato tutto sulle tifose azzurre, che da Mertens hanno sempre seguito con passione i colori azzurri. «Dicono che siamo solo donne, ma noi siamo donne. Entusiaste, coraggiose, appassionate e forti», il messaggio del club.