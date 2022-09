Napoli, festa al fotofinish sui social: «Bravi, ora testa alla Champions»

Sembrava stregata, invece il Napoli è riuscito a portare a casa il match contro lo Spezia allungando la striscia positiva della settimana. Ad applaudire la squadra ci ha pensato Giovanni Di Lorenzo: «Una vittoria arrivata solo alla fine, ma importantissima per aggiungere tre punti al nostro percorso» ha scritto sui social il capitano azzurro. Nel secondo tempo spazio anche a Gianluca Gaetano: «Tre punti importantissimi. Testa alla prossima» ha scritto l'azzurro classe 2000, in campo al momento del gol decisivo di Raspadori. «Vittoria importantissima» anche Matteo Politano ha festeggiato con i tifosi via Instagram, così come Juan Jesus: «Partita 'Number Juan' per me in stagione. Clean sheet e tre punti. Bravi tutti. Ora archiviamo in fretta e subito al lavoro per la prossima».