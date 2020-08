LEGGI ANCHE

Ore di grande festa in casa Lobotka : Stanislav, insieme con la compagna e la figlia, sono tornati in Slovacchia al termine della stagione e hanno celebrato venerdì il battesimo della primogenita di casa. Linda è nata a gennaio scorso, proprio nei giorni in cui il centrocampista slovacco stava lasciando ilper cominciare la nuova avventura azzurra.Dopo la festa, il lavoro fisico:ha mostrato ancora ai fan sui social le sessioni di allenamento tra un giorno e l'altro. Lo slovacco si farà trovare preparato al massimo al ritiro azzurro che partirà domattina in Abruzzo. Oggi l'appuntamento per lui e i compagni con Gattuso al San Paolo per i primi test medici.