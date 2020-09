LEGGI ANCHE

Una serata bagnata e fortunata per Eljif Elmas , il macedone del Napoli che contro ilha trovato la prima rete azzurra nello stadio di casa: «Tre punti importanti. Contento per mio primo gol nel San Paolo» ha scritto il centrocampista a fine gara. Con lui in mezzo al campo anche, in una veste nuova col 4-2-3-1: «Avanti così» il messaggio del polacco ai tifosi dopo il suo primo gol stagionale.«Un grande Napoli alla prima in casa! Continuiamo così!» il pensiero di: ieri l'esterno azzurro ha chiuso il risultato con la rete del definitivo 6-0 al Genoa. Kalidou Koulibaly , invece, esalta i numeri della sua difesa: «2 partite. 6 punti. 8 gol fatti. 0 subiti: non male» ha scritto sui social. «Prima partita al San Paolo per questa stagione, bella prova di tutta la squadra, spero di vedere presto lo stadio pieno con tutti i nostri tifosi» ha scritto. Non ha trovato il gol ma ha fatto comunque la differenza, che festeggia e fa gli auguri a Insigne: «Ottima vittoria e grande prova di squadra. Torna presto, capitano».