Napoli, pronta la festa scudetto: De Martino al Maradona

Tutto pronto per il grande evento che si terrà allo Stadio Maradona domani sera dopo Napoli-Sampdoria. Nella festa conclusiva della stagione, protagonista saranno gli azzurri della squadra di Luciano Spalletti ma anche i trenta artisti convocati dal club di De Laurentiis per lo show che sarà trasmesso anche in diretta dai canali Rai. A condurre lo spettacolo "Sarò con te" dallo stadio ci sarà il napoletano Stefano De Martino, che già questo pomeriggio ha postato sui social le prime immagini dal Maradona con il figlio tifoso azzurro Santiago durante i preparativi dello show.