Napoli, festa ultras: i 30 anni del gruppo Vecchi Lions

Festa grande per il gruppo Vecchi Lions, tra i gruppi di tifosi organizzati più longevi del tifo napoletano. Da sempre punto di riferimento del tifo in Curva A dello Stadio Maradona, anche sui social i Vecchi Lions hanno voluto celebrare l'anniversario in città: «One for all, all for one. 30 anni di lealtà, passione e mentalità» il murales spuntato in città nelle scorse ore.