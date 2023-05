Napoli, Zielinski festeggia il compleanno: torta tricolore per i 29 anni

Amici - e anche qualche compagno di squadra - tutti all'Ammot Café per il compleanno dello scudetto. Piotr Zielinski festeggia così i 29 anni: il centrocampista polacco del Napoli ha voluto spegnere le candeline con qualche ora d'anticipo rispetto al calendario per non incrociare la celebrazione con la sfida contro l'Inter di domani al Maradona.

Con lui - e con la torta tricolore per l'occasione - anche Bereszynski e Lobotka, insieme con la famiglia e altri amici napoletani.