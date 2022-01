Napoli, ceduto anche Costa: va al Parma in prestito con riscatto

Il Napoli continua a sfoltire la rosa a disposizione. Via dall'azzurro va anche Filippo Costa: come confermato da Sky Sport, è stata chiusa questa mattina l'operazione che porterà Costa dall'azzurro alla corte di Iachini. Il Parma ha anticipato tutti e chiuso il colpo che completerà il pacchetto difensivo a disposizione fino al termine della prossima stagione: l'accordo, infatti, prevede il trasferimento in prestito con diritto di riscatto per i ducali a fine anno.

Terzino sinistro classe 1995, Costa era stato acquistato dal Bari nel 2019 e ha giocato con i pugliesi per due stagioni. A inizio anno si era aggregato al gruppo a disposizione di Spalletti sia nel ritiro di Dimaro che in quello di Castel di Sangro, ma non ha mai collezionato minuti con la prima squadra, scendendo in campo solo nelle occasioni amichevoli.